Aleksa Beskorvajni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Beskorvajni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Beskorvajni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksa Beskorvajni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksa Beskorvajni 6 Haziran 2003 tarihinde Vrbas şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Алекса Бескорвајни şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksa Beskorvajni Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lamfoot international yapmaktadır. Aleksa Beskorvajni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Javor-Matis Ivanjica futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica takımına - tarihinde katılmıştır. Aleksa Beskorvajni'nin FK Javor-Matis Ivanjica ile sözleşmesi 15 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Aleksa Beskorvajni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksa Beskorvajni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksa Beskorvajni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksa Beskorvajni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FK TSC U19

10 Şubat 2022 yılında Vozdovac U19

17 Ağu 2022 yılında Javor-Matis U19

Aleksa Beskorvajni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksa Beskorvajni şuan FK Javor-Matis Ivanjica takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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