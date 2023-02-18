Aleksa Djurasovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Djurasovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Djurasovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksa Djurasovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksa Djurasovic 23 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Алекса Ђурасовић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksa Djurasovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDA DOO yapmaktadır. Aleksa Djurasovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Spartak Subotica futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Aleksa Djurasovic'nin FK Spartak Subotica ile sözleşmesi 15 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Aleksa Djurasovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksa Djurasovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aleksa Djurasovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksa Djurasovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Spartak U19

1 Temmuz 2020 yılında Spartak

Aleksa Djurasovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksa Djurasovic şuan FK Spartak Subotica takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Aleksa Djurasovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U17 takımında 18 numaralı formasıyla 27 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.