Aleksa Djurkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Djurkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Djurkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aleksa Djurkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aleksa Djurkovic 12 Eylül 1998 tarihinde Nikšić şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Aleksa Đurković şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aleksa Djurkovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksa Djurkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Niksic futbol takımında oynamaktadır. OFK Niksic takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksa Djurkovic'nin OFK Niksic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aleksa Djurkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aleksa Djurkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Temmuz 2018 yılında FK Jezero
29 Temmuz 2019 yılında Mornar Bar
20 Temmuz 2020 yılında Smederevo
1 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz
9 Şubat 2022 yılında Zora Spuz
27 Temmuz 2022 yılında OFK Niksic
Aleksa Djurkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aleksa Djurkovic şuan OFK Niksic takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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