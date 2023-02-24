Aleksa Golubovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Golubovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Golubovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksa Golubovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksa Golubovic 19 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksa Golubovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALSTA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rudar Pljevlja futbol takımında oynamaktadır. Rudar Pljevlja takımına - tarihinde katılmıştır. Aleksa Golubovic'nin Rudar Pljevlja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksa Golubovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksa Golubovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksa Golubovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksa Golubovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksa Golubovic şuan Rudar Pljevlja takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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