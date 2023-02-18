Aleksa Jankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Jankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Jankovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksa Jankovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksa Jankovic 12 Nisan 2000 tarihinde Požarevac şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Алекса Јанковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksa Jankovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INTERNATIONAL SPORTS OFFICE yapmaktadır. Aleksa Jankovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Čukarički futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksa Jankovic'nin FK Čukarički ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aleksa Jankovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksa Jankovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksa Jankovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksa Jankovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Partizan

2 Temmuz 2019 yılında Teleoptik

31 Aralık 2019 yılında Partizan

14 Ocak 2020 yılında Vozdovac

1 Temmuz 2021 yılında Čukarički

Aleksa Jankovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksa Jankovic şuan FK Čukarički takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksa Jankovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Partizan Belgrad

Sırbistan U21 takımında 20 numaralı formasıyla 6 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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