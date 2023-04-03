Aleksa Jankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Jankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Jankovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aleksa Jankovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aleksa Jankovic 1 Ocak 2004 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aleksa Jankovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki Nis U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis U19 takımına 11 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksa Jankovic'nin FK Radnicki Nis U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aleksa Jankovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aleksa Jankovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
11 Ağustos 2021 yılında Radn. Nis U19
Aleksa Jankovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aleksa Jankovic şuan FK Radnicki Nis U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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