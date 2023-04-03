Aleksa Jankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Jankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Aleksa Jankovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksa Jankovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.