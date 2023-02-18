Aleksa Jordanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Jordanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Jordanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksa Jordanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksa Jordanov 10 Nisan 2002 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kuzey Makedonya,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Алекса Јорданов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksa Jordanov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksa Jordanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trayal Kruševac futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksa Jordanov'nin FK Trayal Kruševac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksa Jordanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksa Jordanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksa Jordanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksa Jordanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2020 yılında Napredak

25 Ocak 2022 yılında Trayal

30 Haziran 2022 yılında Napredak

1 Temmuz 2022 yılında Trayal

30 Haziran 2023 yılında Napredak

Aleksa Jordanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksa Jordanov şuan FK Trayal Kruševac takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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