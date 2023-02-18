Aleksa Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Jovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksa Jovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksa Jovanovic 27 Mayıs 1999 tarihinde Bor şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Алекса Јовановић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksa Jovanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Medium yapmaktadır. Aleksa Jovanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Graficar Belgrad futbol takımında oynamaktadır. Graficar Belgrad takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksa Jovanovic'nin Graficar Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aleksa Jovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksa Jovanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aleksa Jovanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksa Jovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Radn. Nis U19

1 Temmuz 2016 yılında Radnicki Nis

18 Ocak 2020 yılında FK Indjija

26 Temmuz 2022 yılında Graficar

Aleksa Jovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksa Jovanovic şuan Graficar Belgrad takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.