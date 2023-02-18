Aleksa Koloni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Koloni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksa Koloni kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksa Koloni ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksa Koloni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Koloni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Koloni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksa Koloni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksa Koloni 1 Temmuz 2005 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Алекса Колони şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksa Koloni Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksa Koloni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Čukarički U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksa Koloni'nin FK Čukarički U19 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksa Koloniboyu ve yaşı kaç

Aleksa Koloni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksa Koloni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksa Koloni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksa Koloni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Čukarički U17

1 Temmuz 2022 yılında Čukarički U19

Aleksa Koloni kimdir

Aleksa Koloni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksa Koloni şuan FK Čukarički U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Aleksa Koloni nereli

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