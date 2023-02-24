Aleksa Kovacevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Kovacevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Kovacevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksa Kovacevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksa Kovacevic 5 Haziran 2002 tarihinde Milici şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Aleksa Kovačević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksa Kovacevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksa Kovacevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zvijezda 09 futbol takımında oynamaktadır. FK Zvijezda 09 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksa Kovacevic'nin FK Zvijezda 09 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksa Kovacevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksa Kovacevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksa Kovacevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksa Kovacevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Zvijezda 09 U19

1 Temmuz 2021 yılında Zvijezda 09

Aleksa Kovacevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksa Kovacevic şuan FK Zvijezda 09 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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