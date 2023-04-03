Aleksa Kuljanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Kuljanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Aleksa Kuljanin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksa Kuljanin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.