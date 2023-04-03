Aleksa Kuljanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Kuljanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Kuljanin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aleksa Kuljanin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aleksa Kuljanin 17 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aleksa Kuljanin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksa Kuljanin, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Indjija U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Indjija U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Aleksa Kuljanin'nin FK Indjija U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aleksa Kuljanin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aleksa Kuljanin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aleksa Kuljanin şuan FK Indjija U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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