Aleksa Latkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Latkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksa Latkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksa Latkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksa Latkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Latkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Latkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksa Latkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksa Latkovic 30 Ekim 2000 tarihinde Cetinje şehrinde doğmuştur.  Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Алекса Латковић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksa Latkovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksa Latkovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudes futbol takımında oynamaktadır. NK Rudes takımına 9 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksa Latkovic'nin NK Rudes ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aleksa Latkovicboyu ve yaşı kaç

Aleksa Latkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksa Latkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksa Latkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksa Latkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FK Lovcen

11 Şubat 2019 yılında NK Osijek II

9 Ağu 2021 yılında NK Rudes

Aleksa Latkovic kimdir

Aleksa Latkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksa Latkovic şuan NK Rudes takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lovcen Cetinje

Aleksa Latkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ U21 takımında 13 numaralı formasıyla 17 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U19 takımında 20 numaralı formasıyla 14 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Aleksa Latkovic nereli

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