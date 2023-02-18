Aleksa Milojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Milojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Milojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksa Milojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksa Milojevic 8 Ocak 2000 tarihinde Jagodina şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Алекса Милојевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksa Milojevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F&L yapmaktadır. Aleksa Milojevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost GAT Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost GAT Novi Sad takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksa Milojevic'nin FK Mladost GAT Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksa Milojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksa Milojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksa Milojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksa Milojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Jagodina

9 Ağu 2018 yılında Backa

17 Ocak 2022 yılında Mladost GAT

Aleksa Milojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksa Milojevic şuan FK Mladost GAT Novi Sad takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Aleksa Milojevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U21 takımında 12 numaralı formasıyla 30 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 12 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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