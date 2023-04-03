Aleksa Milosavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Milosavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Milosavljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aleksa Milosavljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aleksa Milosavljevic 13 Haziran 2004 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aleksa Milosavljevic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Novi Pazar U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksa Milosavljevic'nin FK Novi Pazar U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aleksa Milosavljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aleksa Milosavljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Novi Pazar U19
Aleksa Milosavljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aleksa Milosavljevic şuan FK Novi Pazar U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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