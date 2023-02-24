Aleksa Mrdja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Mrdja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Mrdja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksa Mrdja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksa Mrdja 15 Ağustos 1999 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Aleksa Mrđa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksa Mrdja Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D.M management yapmaktadır. Aleksa Mrdja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jedinstvo Bijelo Polje futbol takımında oynamaktadır. Jedinstvo Bijelo Polje takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksa Mrdja'nin Jedinstvo Bijelo Polje ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksa Mrdja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksa Mrdja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksa Mrdja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksa Mrdja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2018 yılında Lokomotiva

7 Şubat 2019 yılında FK Indjija

1 Temmuz 2019 yılında BSK Borca

5 Şubat 2021 yılında Sloga Kraljevo

1 Temmuz 2021 yılında Rad Belgrad

10 Şubat 2022 yılında Dobanovci

10 Temmuz 2022 yılında Jedinstvo

Aleksa Mrdja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksa Mrdja şuan Jedinstvo Bijelo Polje takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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