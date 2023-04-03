Aleksa Preradov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Preradov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Preradov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aleksa Preradov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aleksa Preradov 15 Temmuz 2005 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aleksa Preradov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksa Preradov, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK TSC Backa Topola U19 futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola U19 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksa Preradov'nin FK TSC Backa Topola U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aleksa Preradov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aleksa Preradov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında FK TSC U19
Aleksa Preradov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aleksa Preradov şuan FK TSC Backa Topola U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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