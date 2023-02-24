Aleksa Raca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Raca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksa Raca kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksa Raca ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksa Raca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Raca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksa Raca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Raca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Raca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksa Raca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksa Raca 10 Ekim 2005 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur.  Bosna-Hersek uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksa Raca Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zvijezda 09 futbol takımında oynamaktadır. FK Zvijezda 09 takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksa Raca'nin FK Zvijezda 09 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksa Raca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksa Raca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksa Raca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksa Raca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Bilinmiyor

5 Ağustos 2022 yılında Kozara Gradiska

19 Ocak 2023 yılında Zvijezda 09

Aleksa Raca kimdir

Aleksa Raca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksa Raca şuan FK Zvijezda 09 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Aleksa Raca Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U16 takımında 19 numaralı formasıyla 23 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aleksa Raca nereli

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