Aleksa Radetic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Radetic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Radetic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksa Radetic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksa Radetic 14 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksa Radetic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksa Radetic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Laktasi futbol takımında oynamaktadır. FK Laktasi takımına 5 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Aleksa Radetic'nin FK Laktasi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksa Radetic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksa Radetic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksa Radetic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksa Radetic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2020 yılında FK Laktasi

Aleksa Radetic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksa Radetic şuan FK Laktasi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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