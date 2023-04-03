Aleksa Radonjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Radonjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Aleksa Radonjic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksa Radonjic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.