Aleksa Stojcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Stojcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Stojcevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aleksa Stojcevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aleksa Stojcevic 13 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aleksa Stojcevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Macva Sabac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Macva Sabac U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Aleksa Stojcevic'nin FK Macva Sabac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aleksa Stojcevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aleksa Stojcevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aleksa Stojcevic şuan FK Macva Sabac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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