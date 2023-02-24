Aleksa Stupar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Stupar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Stupar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksa Stupar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksa Stupar 21 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksa Stupar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksa Stupar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Banja Luka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksa Stupar'nin FK Zeljeznicar Banja Luka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksa Stupar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksa Stupar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksa Stupar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksa Stupar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Zeljeznicar BL

Aleksa Stupar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksa Stupar şuan FK Zeljeznicar Banja Luka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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