Aleksa Trninic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Trninic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Trninic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksa Trninic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksa Trninic 9 Aralık 2002 tarihinde Prijedor şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Aleksa Trninić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksa Trninic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksa Trninic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Prijedor futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Prijedor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksa Trninic'nin FK Rudar Prijedor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksa Trninic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksa Trninic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksa Trninic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksa Trninic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Rudar Prijedor

11 Ağustos 2021 yılında FK Omarska

31 Aralık 2021 yılında Rudar Prijedor

24 Şubat 2022 yılında Kozarska Dubica

1 Temmuz 2022 yılında Rudar Prijedor

Aleksa Trninic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksa Trninic şuan FK Rudar Prijedor takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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