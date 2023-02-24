Aleksa Urosevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Urosevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Urosevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksa Urosevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksa Urosevic 9 Mayıs 2000 tarihinde Čačak şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Алекса Урошевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksa Urosevic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksa Urosevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Bijeljina futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Bijeljina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksa Urosevic'nin FK Radnik Bijeljina ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksa Urosevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksa Urosevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksa Urosevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksa Urosevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Borac Cacak

17 Ağustos 2019 yılında Spartak

11 Ocak 2021 yılında Borac Cacak

30 Haziran 2021 yılında Spartak

7 Temmuz 2021 yılında Radnik Bijelj.

30 Haziran 2022 yılında Spartak

1 Temmuz 2022 yılında Radnik Bijelj.

Aleksa Urosevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksa Urosevic şuan FK Radnik Bijeljina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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