Aleksa Velickovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Velickovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Velickovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksa Velickovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksa Velickovic 23 Eylül 1998 tarihinde Priština şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Алекса Величковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksa Velickovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksa Velickovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad takımına 30 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Aleksa Velickovic'nin FK Radnicki Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksa Velickovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksa Velickovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksa Velickovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksa Velickovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında OFK Belgrad

30 Temmuz 2020 yılında Rad Belgrad

Aleksa Velickovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksa Velickovic şuan FK Radnicki Belgrad takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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