Aleksa Vidic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Vidic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Vidic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksa Vidic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksa Vidic 29 Eylül 1994 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Алекса Видић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksa Vidic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksa Vidic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shirak Gyumri futbol takımında oynamaktadır. FC Shirak Gyumri takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksa Vidic'nin FC Shirak Gyumri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksa Vidic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksa Vidic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksa Vidic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksa Vidic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sloboda Uzice

31 Temmuz 2013 yılında Macva

30 Haziran 2014 yılında Sloboda Uzice

1 Ocak 2018 yılında Smolevichi

21 Mart 2019 yılında FK Minsk

9 Şubat 2020 yılında B. Podgorica

17 Temmuz 2020 yılında Zlatibor

1 Temmuz 2021 yılında Radnicki Srem

1 Temmuz 2022 yılında Shirak Gyumri

Aleksa Vidic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksa Vidic şuan FC Shirak Gyumri takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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