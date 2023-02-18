Aleksa Vujic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Vujic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Vujic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksa Vujic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksa Vujic 3 Haziran 1993 tarihinde Aranđelovac şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Алекса Вујић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksa Vujic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Aleksa Vujic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Vrsac futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac takımına 14 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Aleksa Vujic'nin OFK Vrsac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksa Vujic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksa Vujic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksa Vujic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksa Vujic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında FK Topola

1 Temmuz 2012 yılında Sumadija

1 Temmuz 2014 yılında Sopot

1 Temmuz 2016 yılında Sloboda Uzice

31 Ağu 2017 yılında FK Topola

23 Ocak 2018 yılında Zlatibor

6 Şubat 2019 yılında Sindjelic Bg

1 Ağu 2019 yılında Kabel Novi Sad

14 Ocak 2020 yılında Jagodina

14 Temmuz 2020 yılında Vrsac

Aleksa Vujic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksa Vujic şuan OFK Vrsac takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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