Aleksa Vukanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Vukanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Vukanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksa Vukanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksa Vukanovic 18 Haziran 1992 tarihinde Bačka Palanka şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Алекса Вукановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksa Vukanovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Aleksa Vukanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 11 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksa Vukanovic'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksa Vukanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksa Vukanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aleksa Vukanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksa Vukanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Hercegovac

1 Ocak 2010 yılında CSK Celarevo

1 Temmuz 2014 yılında Backa

1 Temmuz 2015 yılında CSK Celarevo

1 Temmuz 2016 yılında Napredak

18 Ocak 2019 yılında Kızılyıldız

11 Nisan 2022 yılında MZ Hakka

Aleksa Vukanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksa Vukanovic şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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