Aleksa Vukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Vukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksa Vukovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aleksa Vukovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aleksa Vukovic 25 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Алекса Вуковић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aleksa Vukovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksa Vukovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Niksic futbol takımında oynamaktadır. OFK Niksic takımına - tarihinde katılmıştır. Aleksa Vukovic'nin OFK Niksic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aleksa Vukovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aleksa Vukovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aleksa Vukovic şuan OFK Niksic takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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