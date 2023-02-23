Aleksandar Aleksandrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Aleksandrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Aleksandrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Aleksandrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Aleksandrov 30 Temmuz 1986 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Александър Емилов Александров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Aleksandrov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Management Agency yapmaktadır. Aleksandar Aleksandrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Aleksandrov'nin CSKA 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Aleksandrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Aleksandrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Aleksandrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Aleksandrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Conegliano

1 Temmuz 2006 yılında Minyor Pernik

1 Temmuz 2007 yılında Lokomotiv SZ

1 Temmuz 2008 yılında Beroe

1 Ocak 2010 yılında Cherno More

5 Ocak 2015 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2017 yılında Etar

1 Ocak 2018 yılında Slavia Sofia

1 Ocak 2019 yılında CSKA 1948

1 Temmuz 2021 yılında Tsarsko Selo

1 Ocak 2022 yılında CSKA 1948

Aleksandar Aleksandrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Aleksandrov şuan CSKA 1948 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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