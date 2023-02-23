Aleksandar Aleksandrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Aleksandrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Aleksandrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Aleksandrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Aleksandrov 28 Mart 1994 tarihinde Pernik şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Александър Ивов Александров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Aleksandrov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Aleksandrov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Sofia futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Sofia takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Aleksandrov'nin Lokomotiv Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Aleksandrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Aleksandrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Aleksandrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Aleksandrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2014 yılında Minyor Pernik

1 Temmuz 2015 yılında CSKA Sofya

7 Temmuz 2016 yılında Neftochimik

18 Ekim 2016 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2017 yılında Lok. Sofia

1 Temmuz 2018 yılında Dunav

1 Ocak 2019 yılında Lok. Sofia

Aleksandar Aleksandrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Aleksandrov şuan Lokomotiv Sofia takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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