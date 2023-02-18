Aleksandar Andrejevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Andrejevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Andrejevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Andrejevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Andrejevic 28 Mart 1992 tarihinde Prizren şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Андрејевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Andrejevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Andrejevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFK Novi Sad 1921 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Andrejevic'nin RFK Novi Sad 1921 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Andrejevic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aleksandar_andrejevic22/

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Aleksandar Andrejevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Andrejevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandar Andrejevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Andrejevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Čukarički

1 Temmuz 2011 yılında 1.FK Příbram

1 Temmuz 2012 yılında 1.FK Pribram B

1 Temmuz 2013 yılında 1.FK Příbram

1 Ocak 2014 yılında 1.FK Pribram B

1 Temmuz 2015 yılında Donji Srem

1 Temmuz 2016 yılında Proleter

14 Şubat 2021 yılında Gwangju FC

28 Ocak 2022 yılında Proleter

1 Temmuz 2022 yılında RFK Novi Sad

Aleksandar Andrejevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Andrejevic şuan RFK Novi Sad 1921 takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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