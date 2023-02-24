Aleksandar Angelov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Angelov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Angelov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Angelov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Angelov 27 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Александър Ивайлов Ангелов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Angelov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Angelov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Litex Lovech futbol takımında oynamaktadır. Litex Lovech takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Angelov'nin Litex Lovech ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Angelov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Angelov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Angelov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Angelov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Litex Lovech

Aleksandar Angelov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Angelov şuan Litex Lovech takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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