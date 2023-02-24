Aleksandar Asparuhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Asparuhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Asparuhov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandar Asparuhov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandar Asparuhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Asparuhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Asparuhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Asparuhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Asparuhov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Asparuhov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Asparuhov 3 Ekim 1995 tarihinde Radomir şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Александър Аспарухов Аспарухов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Asparuhov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Asparuhov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 II futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Asparuhov'nin CSKA 1948 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Asparuhov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Asparuhov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandar Asparuhov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Asparuhov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Strumska Slava

1 Temmuz 2016 yılında Tsarsko Selo

10 Şubat 2017 yılında Strumska Slava

1 Temmuz 2019 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2020 yılında Strumska Slava

1 Ocak 2022 yılında CSKA 1948 II

Aleksandar Asparuhov kimdir

Aleksandar Asparuhov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Asparuhov şuan CSKA 1948 II takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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Aleksandar Asparuhov nereli

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