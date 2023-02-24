Aleksandar Bastunov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Bastunov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Bastunov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Bastunov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Bastunov 30 Mart 1999 tarihinde Blagoevgrad şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Александър Иванов Бастунов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Bastunov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Bastunov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportist Svoge futbol takımında oynamaktadır. Sportist Svoge takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Bastunov'nin Sportist Svoge ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Bastunov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Bastunov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Bastunov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Bastunov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Septemvri Sofia

1 Ekim 2017 yılında Nesebar

30 Haziran 2018 yılında Septemvri Sofia

4 Temmuz 2018 yılında Pirin

30 Haziran 2019 yılında Septemvri Sofia

1 Temmuz 2019 yılında Pirin

1 Temmuz 2021 yılında Hebar P.

1 Temmuz 2022 yılında Sportist Svoge

Aleksandar Bastunov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Bastunov şuan Sportist Svoge takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksandar Bastunov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Septemvri Sofia

Bulgaristan U18 takımında 5 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U17 takımında 5 numaralı formasıyla 21 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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