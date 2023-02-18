Aleksandar Bogdanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Bogdanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Bogdanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Bogdanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Bogdanovic 5 Mart 1999 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Богдановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Bogdanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Bogdanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jedinstvo Ub futbol takımında oynamaktadır. FK Jedinstvo Ub takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Bogdanovic'nin FK Jedinstvo Ub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Bogdanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Bogdanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Bogdanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Bogdanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2020 yılında NS Mura

1 Haziran 2020 yılında Kulüpsüz

23 Eylül 2020 yılında Vozdovac

20 Ocak 2022 yılında Radnicki Nis

1 Temmuz 2022 yılında Jedinstvo Ub

Aleksandar Bogdanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Bogdanovic şuan FK Jedinstvo Ub takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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