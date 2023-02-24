Aleksandar Buchkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Buchkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Buchkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Buchkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Buchkov 13 Eylül 2003 tarihinde Ruse şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Александър Мирославов Бучков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Buchkov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LGT Football yapmaktadır. Aleksandar Buchkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Litex Lovech futbol takımında oynamaktadır. Litex Lovech takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Buchkov'nin Litex Lovech ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Buchkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Buchkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Buchkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Buchkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Litex Lovech

31 Mayıs 2022 yılında CSKA-Sofia U19

4 Ocak 2023 yılında Litex Lovech

30 Haziran 2023 yılında CSKA-Sofia U19

Aleksandar Buchkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Buchkov şuan Litex Lovech takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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