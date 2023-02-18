Aleksandar Busnic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Busnic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Busnic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Busnic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Busnic 4 Aralık 1997 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Буснић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Busnic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rabona Sports yapmaktadır. Aleksandar Busnic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vojvodina Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Busnic'nin FK Vojvodina Novi Sad ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Busnic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Busnic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aleksandar Busnic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Busnic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2012 yılında Rad U17

1 Temmuz 2014 yılında Rad Belgrad U19

1 Ocak 2016 yılında Rad Belgrad

1 Şubat 2016 yılında Zarkovo

1 Temmuz 2017 yılında Rad Belgrad

23 Ağu 2017 yılında FK Bezanija

30 Haziran 2018 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2021 yılında Vojvodina

Aleksandar Busnic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Busnic şuan FK Vojvodina Novi Sad takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.