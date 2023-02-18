Aleksandar Cvetic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Cvetic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Cvetic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Cvetic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Cvetic 25 Ekim 1995 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Aleksandar Cvetić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Cvetic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Cvetic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GFK Sloboda Uzice futbol takımında oynamaktadır. GFK Sloboda Uzice takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Cvetic'nin GFK Sloboda Uzice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Cvetic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Cvetic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Cvetic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Cvetic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Dorcol

17 Temmuz 2017 yılında Sloboda Uzice

1 Temmuz 2021 yılında Zlatibor

14 Temmuz 2022 yılında Sloboda Uzice

Aleksandar Cvetic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Cvetic şuan GFK Sloboda Uzice takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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