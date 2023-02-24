Aleksandar Demonjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Demonjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Demonjic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Demonjic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Demonjic 2 Temmuz 1995 tarihinde Doboj şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Aleksandar Demonjić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Demonjic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Demonjic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Prijedor futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Prijedor takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Demonjic'nin FK Rudar Prijedor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Demonjic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Demonjic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Demonjic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Demonjic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Loosdorf

23 Şubat 2017 yılında HNK Orasje

30 Temmuz 2017 yılında FK Alfa Modriča

1 Temmuz 2018 yılında Loosdorf

1 Ocak 2019 yılında Cezalı

1 Temmuz 2019 yılında Leiben

1 Ağustos 2020 yılında FK Alfa Modriča

31 Ağustos 2021 yılında Vorwärts Steyr

11 Şubat 2022 yılında Simm-Bau

15 Temmuz 2022 yılında Rudar Prijedor

Aleksandar Demonjic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Demonjic şuan FK Rudar Prijedor takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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