Aleksandar Desancic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Desancic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Desancic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Desancic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Desancic 20 Şubat 1996 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Десанчић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Desancic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Desancic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Indjija futbol takımında oynamaktadır. FK Indjija takımına 18 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Desancic'nin FK Indjija ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Desancic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Desancic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Desancic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Desancic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2015 yılında Proleter

30 Haziran 2015 yılında Vojvodina U19

1 Temmuz 2015 yılında Vojvodina

1 Ağu 2015 yılında Proleter

1 Ocak 2016 yılında Vojvodina

2 Ocak 2016 yılında Proleter

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

20 Şubat 2017 yılında CSK Celarevo

1 Temmuz 2017 yılında FK Bezanija

1 Temmuz 2019 yılında Napredak

6 Temmuz 2020 yılında Metalac

20 Mart 2021 yılında FK Bylis

18 Temmuz 2021 yılında FK Indjija

Aleksandar Desancic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Desancic şuan FK Indjija takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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