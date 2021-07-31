Aleksandar Djordjevic kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımları çalıştırdı? İşte Aleksandar Djordjevic biyografisi

Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov'un görevinden ayrılmasının ardından yerine gelen isim belli oldu. Sarı lacivertliler Sırp başantrenör Aleksandar Djordjevic ile 3 yıllık anlaşma yapıldığını açıkladı. Bunun üzerine sporseverler Aleksandar Djordjevic kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımları çalıştırdı? sorularının cevaplarını internet arama motorlarında araştırıyorlar. İşte Aleksandar Djordjevic biyografisi...

ALEKSANDAR DJORDJEVİC KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Aleksandar Djordjevic 26 Ağustos 1967 tarihinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da dünyaya geldi. Djordjevic, oldukça etkileyici bir oyunculuk kariyerine sahipti. Partizan, Olimpia Milano, Fortitudo Bologna, Barcelona, Real Madrid ve Scavolini Pesaro gibi önemli takımlarda forma giyen Djordjevic, NBA’de de Portland Trail Blazers tecrübesi yaşadı. Oyunculuk kariyerinde bir EuroLeague ve üç Koraç Kupası şampiyonlukları yaşayan Djordjevic, ülkesinin milli takımıyla da bir kez Dünya ve üç kez de Avrupa şampiyonluğu gördü. Sırp çalıştırıcı, 1996 Olimpiyatlarında ise gümüş madalyaya erişti. Djordjevic, EuroLeague tarihinin en özel oyun kurucularından biriydi.

ALEKSANDAR DJORDJEVİC HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI? İŞTE BİYOGRAFİSİ

Antrenörlük kariyerine 2007 yılında Olimpia Milano’da başlayan Sırp çalıştırıcı, 2011-12 yıllarında Benetton Treviso, 2015-16 sezonunda Panathinaikos, 2016-18 sezonlarında Bayern Münih, 2019-21 sezonlarında ise Virtus Bologna’yı çalıştırdı. Başarılı antrenör, 2013-19 yılları arasında da Sırbistan Milli Takımı’na baş antrenör olarak hizmet etti.



Sırp antrenör, Benetton Treviso ile 2011-12’de EuroCup deneyimi yaşadı ve İtalyan temsilcisiyle son 16 turuna yükseldi.



Djordjevic, 2015-16 sezonunda Panathinaikos ile EuroLeague’de boy gösterdi. Diamantidis-Calathes ikilisinin dikkat çektiği kadroyla Playoff turuna yükselirken, o sezon iddialı bir kadroya sahip Baskonia’ya elendi. Djordjevic, bu sezonda Panathinaikos ile Yunanistan Kupası’nı kazandı.



Djordjevic, Bayern tecrübesinde ise iki sezon boyunca EuroCup’ta mücadele etti. Bu sezon Fenerbahçe Beko’da forma giyecek Devin Booker ve Danilo Barthel’in de yer aldığı kadrosuyla 2016-17 sezonunda Bayern’i çeyrek finale kadar taşıyan Djordjevic, bu turda, daha sonra o sezonu şampiyonlukla noktalayacak Unicaja Malaga’ya elenmekten kurtulamadı. 2017-18 sezonunda performansını arttıran Bayern, bu kez de yarı finalde, 2017-18 sezonunu şampiyonlukla tamamlayacak Darüşşafaka Tekfen’e takıldı. Djordjevic’li Bayern, aynı sezonda Almanya Kupası’nı kazanmayı başardı.

Virtus Bologna’da üç sezon çalışan Aleksandar Djordjevic, ilk sezonunda FIBA Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak önemli bir başarıya imza attı. 2019-20 sezonunda EuroCup’ta çeyrek finale kalan Djordjevic’in takımı Bologna, sezonun Covid-19 pandemisiyle yarıda kalması nedeniyle turnuvaya devam edemedi. 2020-21 sezonunda ise EuroCup’ta çok önemli bir seri yakalayan ve yarı finale gelene dek maç kaybetmeyen Virtus Bologna (18-0), bu turda karşılaştığı UNICS Kazan’a 1-2 ile elenerek EuroCup sezonunu noktaladı. Bologna, İtalya Ligi’nde ise 2020-21 sezonu şampiyonluğunu, EuroLeague’de Final Four oynama başarısı gösteren Olimpia Milano’yu 4-0’lık seriyle geçerek elde etti. Bologna, Playoff’larda Treviso’yu ve Brindisi’yi 3-0, Milano’yu ise 4-0 ile eledi ve maç kaybetmeden şampiyonluğa erişti.





Başarılı koçumuz, Sırbistan Milli Takımı’yla 2014 yılında Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanırken, 2016’da Olimpiyat Oyunları’nda ve 2017 Avrupa Şampiyonası’nda yine gümüş madalya elde etti. 2014 Dünya Şampiyonası’nda ilk turda Fransa, Brezilya ve İspanya’ya yenilmesine rağmen Top 16’da Yunanistan’ı, çeyrek finalde Brezilya’yı, yarı finalde ise Fransa’yı geçen Sırbistan, finali Birleşik Devletler’e kaybetmişti. 2016’da Rio Olimpiyatları’nda çeyrek finalde Hırvatistan’ı, yarı finalde ise Avustralya’yı geçen Djordjevic’in öğrencileri, finalde Birleşik Devletler’e takıldı. Djordjevic yönetimindeki Sırbistan, 2017 Avrupa Şampiyonası’nda ise finale kadar yükselmiş ancak Luka Doncic-Goran Dragic ikilisinin sürüklediği Slovenya’yı geçememişti. Djordjevic’li Sırbistan, 2015 Avrupa Şampiyonası’nda yarı final oynarken, 2019 Dünya Şampiyonası’nda ise çeyrek finalde Arjantin’e takılmıştı.



Avrupa basketbol tarihinin en iyi oyun kurucularından biri olarak tanınan 54 yaşındaki Djordjevic, oyunculuk kariyerindeki en özel başarılardan biri olan EuroLeague şampiyonluğunu 1992 yılında Partizan formasıyla, kendisinin bitime saniyeler kala attığı üçlükle İstanbul’da yaşamıştı.