Aleksandar Djordjevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Djordjevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Djordjevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Djordjevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Djordjevic 20 Aralık 1999 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Ђорђевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Djordjevic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DONY Management AG yapmaktadır. Aleksandar Djordjevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zeleznicar Pancevo futbol takımında oynamaktadır. Zeleznicar Pancevo takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Djordjevic'nin Zeleznicar Pancevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Djordjevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Djordjevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Djordjevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Djordjevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2018 yılında IMT Belgrad

30 Haziran 2018 yılında Čukarički U19

1 Temmuz 2018 yılında Čukarički

13 Ağu 2020 yılında FK Indjija

30 Haziran 2021 yılında Čukarički

25 Temmuz 2021 yılında Zelez. Pancevo

31 Aralık 2021 yılında Čukarički

3 Şubat 2022 yılında Zelez. Pancevo

Aleksandar Djordjevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Djordjevic şuan Zeleznicar Pancevo takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandar Djordjevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 16 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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