Aleksandar Djukanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Djukanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Djukanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Djukanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Djukanovic 21 Ağu 2004 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Ђукановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Djukanovic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Djukanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Sremska Mitrovica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Sremska Mitrovica U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Aleksandar Djukanovic'nin FK Radnicki Sremska Mitrovica U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Djukanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Djukanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Djukanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Djukanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Djukanovic şuan FK Radnicki Sremska Mitrovica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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