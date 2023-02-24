Aleksandar Djukanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Djukanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Djukanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aleksandar Djukanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aleksandar Djukanovic 4 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Александар Ђукановић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aleksandar Djukanovic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OSK Igalo futbol takımında oynamaktadır. OSK Igalo takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Djukanovic'nin OSK Igalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aleksandar Djukanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aleksandar Djukanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında OFK Niksic
11 Şubat 2023 yılında OSK Igalo
Aleksandar Djukanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aleksandar Djukanovic şuan OSK Igalo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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