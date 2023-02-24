Aleksandar Djukanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Djukanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Aleksandar Djukanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandar Djukanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.