Aleksandar Dyulgerov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Dyulgerov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Dyulgerov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Dyulgerov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Dyulgerov 19 Nisan 1990 tarihinde Blagoevgrad şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Александър Антониев Дюлгеров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Dyulgerov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandar Dyulgerov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pirin Blagoevgrad futbol takımında oynamaktadır. Pirin Blagoevgrad takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Dyulgerov'nin Pirin Blagoevgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Dyulgerov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Dyulgerov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Dyulgerov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Dyulgerov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2010 yılında Pirin

1 Temmuz 2011 yılında CSKA Sofya

2 Temmuz 2011 yılında Montana

1 Haziran 2012 yılında CSKA Sofya

1 Ağustos 2012 yılında Lok. Sofia

26 Şubat 2014 yılında Slavia Sofia

4 Temmuz 2014 yılında Concordia

1 Temmuz 2015 yılında Pirin

1 Temmuz 2016 yılında CSKA-Sofia

1 Ocak 2019 yılında Septemvri Sofia

1 Temmuz 2019 yılında Etar

1 Temmuz 2020 yılında Pirin

Aleksandar Dyulgerov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Dyulgerov şuan Pirin Blagoevgrad takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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