Aleksandar Filipovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Filipovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Filipovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Filipovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Filipovic 20 Aralık 1994 tarihinde Leskovac şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Филиповић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Filipovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Aleksandar Filipovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizan futbol takımında oynamaktadır. FK Partizan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Filipovic'nin FK Partizan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Filipovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aleksandarfilipovic/

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Aleksandar Filipovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Filipovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aleksandar Filipovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Filipovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Jagodina

31 Ağu 2016 yılında Vozdovac

3 Şubat 2018 yılında BATE Borisov

1 Temmuz 2022 yılında Partizan

Aleksandar Filipovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Filipovic şuan FK Partizan takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksandar Filipovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Jagodina (bis 2011)

Sırbistan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 14 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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