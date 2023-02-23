Aleksandar Ganchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Ganchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Ganchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Ganchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Ganchev 9 Temmuz 2001 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Александър Пламенов Ганчев şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Ganchev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ONE ON ONE Sports Management yapmaktadır. Aleksandar Ganchev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad II futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Ganchev'nin Ludogorets Razgrad II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Ganchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Ganchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aleksandar Ganchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Ganchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Ludogorets II

Aleksandar Ganchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Ganchev şuan Ludogorets Razgrad II takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandar Ganchev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.