Aleksandar Georgiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Georgiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Georgiev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandar Georgiev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandar Georgiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Georgiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandar Georgiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Georgiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Georgiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Georgiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Georgiev 10 Kasım 1997 tarihinde Targovishte şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Александър Веселинов Георгиев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Georgiev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Management Agency yapmaktadır. Aleksandar Georgiev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arda Kardzhali futbol takımında oynamaktadır. Arda Kardzhali takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Georgiev'nin Arda Kardzhali ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Georgiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Georgiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Aleksandar Georgiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Georgiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2016 yılında CSKA-Sofia

17 Temmuz 2018 yılında Septemvri Sofia

31 Aralık 2018 yılında CSKA-Sofia

1 Ocak 2019 yılında Etar

30 Haziran 2019 yılında CSKA-Sofia

1 Temmuz 2019 yılında Arda Kardzhali

Aleksandar Georgiev kimdir

Aleksandar Georgiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Georgiev şuan Arda Kardzhali takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

PFC Litex Lovetch (-2015)

Aleksandar Georgiev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 20 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aleksandar Georgiev nereli

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