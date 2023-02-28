Aleksandar Glisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Glisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Glisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Glisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Glisic 3 Eylül 1992 tarihinde Banjaluka şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bosna-Hersek,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Aleksandar Glišić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Glisic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Aleksandar Glisic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat Yerevan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Glisic'nin FC Ararat Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Glisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Glisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Glisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Glisic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FK Crvena Zemlja Nova Ves

1 Temmuz 2013 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2014 yılında Tekstilac

13 Şubat 2016 yılında Radnik Bijelj.

30 Ocak 2017 yılında Zvijezda G.

30 Haziran 2017 yılında Radnik Bijelj.

21 Şubat 2019 yılında Banants

20 Ağustos 2019 yılında Alashkert

21 Ocak 2022 yılında Dinamo

1 Temmuz 2022 yılında Ararat Yerevan

Aleksandar Glisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Glisic şuan FC Ararat Yerevan takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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