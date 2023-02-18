Aleksandar Jesic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Jesic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandar Jesic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandar Jesic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandar Jesic 13 Eylül 1994 tarihinde Gornji Milanovac şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Александар Јешић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandar Jesic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dribbling Agency yapmaktadır. Aleksandar Jesic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Lucani futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Lucani takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandar Jesic'nin FK Mladost Lucani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandar Jesic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandar Jesic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandar Jesic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandar Jesic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Borac Cacak

1 Şubat 2013 yılında OFK Belgrad

1 Temmuz 2016 yılında Vozdovac

14 Ocak 2019 yılında Metalac

14 Ocak 2020 yılında Mladost

11 Temmuz 2021 yılında Neftchi

22 Temmuz 2022 yılında Mladost

Aleksandar Jesic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandar Jesic şuan FK Mladost Lucani takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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